Geen raadsdebat in Gouda over moskee

De Goudse gemeenteraad komt vóór de verkiezingen niet meer bijeen om te debatteren over de komst van een nieuwe moskee.

Voor zo’n debat is in de raad geen meerderheid, zo bleek vanmorgen na onderling overleg tussen diverse partijen. SGP-fractievoorzitter Rozendaal had om zo’n debat gevraagd, omdat voor hem onduidelijk blijft of er tussen de initiatiefnemers voor de nieuwe moskee, die aan Antwerpseweg 1 gehuisvest zal worden, en tussen aanhangers van de radicale islam banden bestaan.

Ook maakte hij donderdag in een persbericht duidelijk dat hij het procedureel niet juist vindt dat het college deze kwestie kort voor de gemeenteraadsverkiezingen snel heeft willen afhandelen. Tenslotte vraagt hij zich af of er voldoende goed en positief overleg met de buurt en met naastgelegen bedrijven heeft plaatsgevonden.

Rozendaal heeft deze vragen voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Die zullen de vragen op enige termijn schriftelijk beantwoorden.