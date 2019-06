Geen proef zelfrijdend busje op de weg in Ede

Een proef met een vaste route voor een zelfrijdende bus op de openbare weg in Ede gaat niet door. Vooral om veiligheidsredenen.

Dat melden de gemeente Ede en de provincie Gelderland. Het Technova College in Ede gaat het voertuig nu benutten voor haar opleiding motorvoertuigentechniek, waarvoor een nieuwe module rond automatisch rijden wordt ontwikkeld. Op den duur moet dat leiden tot een nieuwe leerlijn, samen met de afdeling automotive van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Ook de TU Delft is erbij betrokken.

De bus is één van de twee zogeheten WEpods die eerder testritten reden op de campus van Wageningen Universiteit. Daarbij is op het gebied van veiligheid veel ervaring opgedaan met de ontwikkeling van techniek, zoals sensoren om de trajecten goed in te lezen en adequaat te reageren.

Uiteindelijk bleken de voertuigen nog niet geschikt voor zelfstandige ritten tussen de campus en station Ede-Wageningen. Sinds het voorjaar werden beide bussen ingezet op vliegveld Weeze in Duitsland, net over de grens, om passagiers van de luchthaven te vervoeren naar de parkeerplaats.