Geen problemen in de avondspits door sneeuw

Het valt mee hoeveel files er staan in de avondspits, ondanks wat sneeuwval woensdag. „Er zijn niet enorme hoeveelheden sneeuw gevallen. En omdat de wegdektemperatuur boven nul is gebleven, bleef de sneeuw ook niet liggen. Al met al kunnen we spreken van een rustige spits”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

In het oosten, in de buurt van Enschede, ziet hij wel wat sneeuwval. „Een frontje uit Duitsland. We zijn daar druk aan het strooien om de wegen zwart te houden.” Volgens hem kan het front daar de hele nacht actief zijn, dus kan er plaatselijk sprake zijn van gladde wegen.

Ook in de rest van het land moeten weggebruikers woensdagavond en in de nacht naar donderdag rekening houden dat natte weggedeelten kunnen bevriezen. Afgezien van die mogelijke gladheid, voorziet Rijkswaterstaat op donderdag geen problemen in de ochtendspits.