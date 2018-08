Geen politie-inzet bij Wereldhavendagen

De politie gaat actievoeren tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam. Die zijn op 7, 8 en 9 september. Agenten zullen geen toezicht houden, zoals gebruikelijk bij het evenement. Dat meldt de vakbond ACP.

De politie is wel aanwezig op het water en op de kades, maar de meer dan honderd agenten extra voor het toezicht zijn geschrapt. „Extra politie bij evenementen = niet vanzelfsprekend”, twittert de bond. Ook presentaties die de politie zou geven gaan niet door.

De Stichting Wereldhavendagen kon vrijdagochtend nog niet goed overzien wat de mogelijke gevolgen van de cao-acties zijn. „Bij de gemeente Rotterdam, die de vergunning voor het evenement verleent, wordt daar overleg over gevoerd”, zei een woordvoerder. „Ze brengen nu in kaart wat de consequenties zijn en hoeveel mankracht er in elk geval wel beschikbaar zal zijn.”

De politie voert ook op andere plaatsen actie voor een betere cao. Zo gaan agenten voorlopig niet meer mee met deurwaarders tijdens huisbezoeken, ontruimingen of een beslaglegging. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) noemde dat eerder deze week ‘oncollegiaal en buitenproportioneel’ omdat agenten immers ‘niet voor niets’ meegaan.

Verder willen agenten de komende tijd het centrum van verschillende steden ‘afsluiten’ omdat ze daar de veiligheid niet meer zouden kunnen garanderen. Daar is te weinig politie voor, stellen de bonden.

