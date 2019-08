Geen pers bij schouw Brunssummerheide

De schouw op de Brunssummerheide blijft besloten, pers wordt niet toegestaan. De rechtbank in Den Haag laat daarmee de eerdere beslissing van de rechtbank in Limburg in stand. Diverse media hadden een kort geding aangespannen om toch aanwezig te mogen zijn. De schouw is in de zaak van Jos B., hij wordt verdacht van de moord op de elfjarige Nicky Verstappen in 1998.

De kortgedingrechter oordeelde dat een ander oordeel wellicht mogelijk was, maar dat hij niet degene is die de eerdere beslissing van de Limburgse strafrechter ter discussie kan stellen.

De schouw op de heide staat dinsdag gepland. Het gebied wordt in de ruime omtrek afgezet.