„Geen paniek onder Nederlanders op Lebos”

De aardbeving op Lebos heeft maandag niet tot paniek geleid onder de Nederlandse toeristen. Volgens de woordvoerster van de reisorganisatie TUI vieren er op dit moment zo’n vierhonderd Nederlanders vakantie op het Griekse eiland.

„Het was een forse aardbeving die op Lebos en onder meer ook in het Turkse Kusadasi te voelen was. Maar geen van onze gasten heeft gebeld om hulp. Er zijn onder de reizigers ook geen gewonden gevallen en er is geen schade aan hotels. Bij diverse hotels is de reisleiding wel langs gegaan, maar is zeker geen sprake van paniek”, aldus de zegsvrouw.

Het epicentrum van de aardbeving bevond zich volgens het Europees-Mediterrane Seismologisch Centrum (EMSC) op zo’n 84 kilometer ten noordwesten van de Turkse kuststad Izmir. De beving had volgens het EMSC een kracht van 6,3. Op televisiebeelden is te zien dat panden zijn ingestort in Vrisa, een dorp met zo’n zeshonderd inwoners in het zuiden van Lesbos.