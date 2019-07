„Geen paniek om mogelijke reuzenteek”

De kans dat iemand in Nederland deze zomer een hyalommateek ofwel ‘reuzenteek’ tegenkomt is vrijwel nihil. De kans dat zo’n teek een ziekteverwekkend virus bij zich draagt is nog kleiner. Er is geen enkele aanleiding voor paniek, al lijkt het er wel op dat zondag in Drenthe een hyalommateek is gevonden, zegt bioloog Arnold van Vliet maandag.

Hyalommateken komen uit Afrika en Azië. De afgelopen tien jaar zijn ze ook in Zuid- en Oost-Europa gezien. De teken zijn duidelijk groter dan de volop in Nederland voorkomende schapenteek, die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. De hyalommateek kan het Krim-Congovirus bij zich dragen, wat bij mensen voor een ernstige en zelfs dodelijke koortsbesmetting kan zorgen.

Volwassen hyalommateken leven op koeien, schapen en paarden. Een inwoonster van Drenthe trof de teek aan op haar paard en liet hem aan deskundigen zien.