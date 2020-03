Geen paniek maar wel veel omboekingen op Schiphol

Voor het servicepunt van KLM staat donderdag al de hele ochtend een lange rij vanwege het Amerikaanse inreisverbod voor Europese landen. Passagiers willen hun vlucht naar de Verenigde Staten omboeken, omdat ze er niet zeker van zijn of ze snel kunnen terugkeren. De lege stoelen worden gevuld door Amerikaanse reizigers die - ook al geldt het verbod van president Donald Trump niet voor hen - voor de zekerheid snel terug willen naar huis.

De ontstane situatie leidt vooralsnog niet tot chaotische taferelen. De meeste mensen blijven er rustig onder en wachten op hun beurt. Grondpersoneel helpt passagiers in de rij als het nodig is om met voorrang nog een plek op een vlucht te krijgen.

Op de luchthaven dragen veel mensen - vooral Aziatische reizigers maar ook sommige baliemedewerkers - uit voorzorg een mondkapje. Sommigen hebben ook een duikbril opgezet of plastic handschoenen aangetrokken om zich te weren tegen het coronavirus.

Amerikaanse passagiers vertellen dat ze het risico niet willen nemen dat ze mogelijk alsnog niet kunnen terugkeren naar hun thuisland, bijvoorbeeld omdat Trump zijn maatregelen de komende dagen bijstelt of omdat er veel minder vliegtuigen naar de VS gaan. Ze vinden het jammer dat hun trip voortijdig eindigt, maar willen er liever zeker van zijn dat ze weer naar huis kunnen. „Wat vandaag is, kan morgen weer anders zijn”, zegt een vrouw die net is aangekomen in Nederland.

Grondpersoneel staat de reizigers in de rij bij om ze te voorzien van informatie en indien nodig al naar voren te halen zodat ze nog mee kunnen met een vlucht.

Nederlandse passagiers die van plan waren naar Amerika te gaan, blijven voor de zekerheid thuis. „Want als je daar zit, kun je waarschijnlijk niet terug wanneer je dat wilt”, omschrijft een reiziger het gevoel van velen.