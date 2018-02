Geen operaties in Arnhem door stroomstoring

Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem heeft maandagmiddag alle operaties moeten afzeggen vanwege een omvangrijke stroomstoring in de regio. Patiënten die een afspraak hadden op een polikliniek werden afgebeld, aldus het ziekenhuis. Door de storing, die ongeveer vijf uur heeft geduurd, waren er problemen met het computersysteem en de telefoon. Het ziekenhuis was telefonisch nauwelijks bereikbaar.

Volgens Netbeheerder Liander heeft de storing in totaal 52.000 aansluitingen getroffen in onder meer Arnhem, Doorwerth, Rheden, Velp en Rozendaal. Rond 16.30 uur was de storing geheel verholpen.

Sommige scholen in het gebied sloten maandagmiddag de deuren. De Arnhemse trolleybussen reden op noodstroom. Door het wegvallen van de stroom was er in Arnhem tijdelijk ook geen water. Treinen van Arnhem naar Doetinchem en naar Zutphen zouden in de namiddag weer moeten gaan rijden, zo meldde de NS.

De storing ontstond spontaan in een schakelstation, zegt de netbeheerder. Naar de exacte oorzaak wordt nog onderzoek gedaan.

Een grote stroomstoring in Amsterdam-West, waarbij zo’ n 26.700 huishoudens circa twee uur zonder stroom kwamen te zitten, was rond 15.00 uur grotendeels voorbij. Stadsvervoerder GVB had ook last van de storing. Trams van drie lijnen stonden vast.