‘Geen onderscheid man/vrouw bij hartonderzoek’

Mannen en vrouwen worden nog steeds op één hoop gegooid als het gaat om wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten, zegt de Hartstichting op basis van onderzoek. Volgens de organisatie zal de diagnose en behandeling van hartaandoeningen bij vrouwen verbeteren als onderzoekers man-vrouwverschillen in het oog houden.

De Hartstichting roept mensen op om zondag op ‘Dress Red Day’ rode kleding aan te trekken om hier extra aandacht voor te vragen. In ziekenhuizen trekken chirurgen, verpleegsters en ander medisch personeel volgens de organisatie vrijdag al iets roods aan.

Uit onderzoek van het UMC Utrecht blijkt dat bij meer dan de helft van de onderzoeken naar medicijnen tegen hartfalen niet wordt gekeken of deze geneesmiddelen bij mannen en vrouwen hetzelfde of anders werken. „Verschillen in bijwerkingen tussen mannen en vrouwen worden vaak helemaal niet onderzocht, terwijl vrouwen meer bijwerkingen ervaren bij medicijnen dan mannen en bijwerkingen ook kunnen verschillen tussen mannen en vrouwen”, aldus de Hartstichting.

De goede doelenorganisatie probeert dit jaar om 3 miljoen euro extra in te zamelen voor nieuw onderzoek naar vrouwen en hart- en vaatziekten.