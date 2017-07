Geen nieuws over Nederlandse slachtoffers Kos

Wie familie of vrienden heeft die nu op Kos verblijven en geen contact met hen kan krijgen, kan zich melden bij Buitenlandse Zaken in Den Haag. Die oproep doet het ministerie na de aardbeving met een kracht van 6.7 die het Griekse eiland in de nacht van donderdag op vrijdag heeft getroffen.

„We onderhouden contact met de lokale autoriteiten en proberen te achterhalen of er Nederlanders onder de slachtoffers zijn”, aldus een woordvoerster. De aardbeving heeft zeker twee mensen het leven gekost, minstens 120 mensen raakten gewond. „Als mensen zich zorgen maken en nog niets hebben vernomen van familie of vrienden op Kos, kunnen ze ons bellen.”

„Het was flink schrikken vannacht rond half een”, zei Harry van der Heijden, die op het eiland op vakantie is. „Alles begon te trillen, een bulderend geluid. Het valt niet te beschrijven. Het eerste dat in ons opkwam: hoe komen we zo snel mogelijk buiten, want we lagen in ons appartement.” Volgens Van der Heijden, nieuwslezer op Radio Tien, wordt nu gekeken of het veilig is om terug te keren naar het hotel. Verderop, in de stad, is de schade volgens hem aanzienlijk groter.