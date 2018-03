Geen nieuwe tussenstand meer van Amsterdam

Hoewel de stemmen inmiddels zijn geteld, komt Amsterdam niet meer met een tussenstand van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. De definitieve prognose volgt, zoals gepland, vrijdagochtend om 10.00 uur. De hoofdstad eindigde woensdagavond met een tussenstand op basis van 69 procent van de getelde stemmen. Dat zijn er minder dan bij voorgaande verkiezingen, waarbij vaak 85 tot 90 procent was geteld.

Volgens Rob Kalse, hoofd verkiezingen in Amsterdam, duurde het tellen dit keer mogelijk langer omdat er ook nog op het landelijk referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de stadsdeelcommissies is gestemd. De gemeente had wel op alle 560 stembureaus extra tellers ingezet. Per stemlokaal gingen na sluiting om 21.00 uur tien personen aan de slag om alle stemmen te tellen.

Volgens Kalse wordt op dit moment nog hard gewerkt om alle proces-verbalen van de stembureaus in te voeren. Daarom komt de gemeente niet eerder dan vrijdag met de definitieve uitkomst.

Het ziet er op dit moment naar uit dat GroenLinks de grootste partij wordt van de stad, met 10 zetels. D66 lijkt te zakken van 14 naar 8, de PvdA van 10 naar 5 zetels en de SP van 6 naar 3. Nieuwkomers Forum voor Democratie en DENK staan voorlopig elk op 3 plekken in de raad. Ook de Partij voor de Dieren doet het goed, en gaat van 1 naar 3 zetels. De VVD blijft vooralsnog gelijk op 6 zetels en de Partij van de Ouderen, CDA, ChristenUnie en Bij1 kunnen mogelijk rekenen op 1 zetel. Dat zou betekenen dat er een recordaantal partijen in de Amsterdamse gemeenteraad komt.