Geen nieuwe maatregelen in Nederland na corona-uitbraak Italië

De uitbraak van het nieuwe coronavirus in Noord-Italië maakt voor de paraatheid van Nederlandse gezondheidsdiensten geen verschil. „We zijn goed voorbereid op een eventuele introductie van het virus in Nederland. Die structuur staat, of het nou in China of in Italië is”, laat een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten.

Het RIVM ziet in de verspreiding van het virus in Noord-Italië geen reden om het beleid te wijzigen. In Nederland zijn tot nog toe geen besmettingen geconstateerd. Het RIVM en het Erasmus MC in Rotterdam kunnen in hun laboratoria vaststellen dat iemand het virus heeft opgelopen. Ze doen dat door monsters te analyseren die met keelwatjes zijn genomen.

Noord-Italië is een populaire wintersportbestemming, ook onder Nederlanders. In de wintersportgebieden van de Dolomieten is vooralsnog niks aan de hand. Reisbrancheorganisatie ANVR houdt de situatie „nauwlettend in de gaten, samen met de lokale autoriteiten”, maar benadrukt dat „iedereen daar gewoon lekker kan gaan skiën”. Volgens de Nederlandse Skivereniging is Noord-Italië als wintersportbestemming goed voor een marktaandeel van 9 procent. Dat komt neer op tienduizenden Nederlandse skiërs en snowboarders.

Uit het gebied dat door de Italiaanse autoriteiten hermetisch is afgesloten, zijn volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken geen hulpvragen van Nederlanders gekomen. Er hebben zich ook geen bezorgde wintersporters gemeld.

De Nederlandse luchthavens Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport nemen ook geen extra maatregelen. Zij volgen instructies van het RIVM op.