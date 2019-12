Geen nieuwe graafactie naar Dost

Er komt geen nieuwe graafactie naar de vermiste Willeke Dost in de tuin van een boerderij in het Drentse Koekange. Dat heeft de Zoekgroep Willeke Dost bevestigd naar aanleiding van een bericht van RTV Drenthe.

De 15-jarige Dost woonde op de boerderij toen ze in 1992 spoorloos verdween. Op een bepaalde plek in de tuin is nog niet gegraven. Volgens diverse experts, onder meer uit de Verenigde Staten, zouden de stoffelijke resten van Dost daar kunnen liggen. Een Amerikaanse grondradarspecialist heeft beelden onderzocht.

„We hebben van het OM gehoord dat ze geen aanleiding zien om weer te gaan graven. Het is niet te begrijpen”, aldus Jan Huzen namens de zoekgroep. „Er is hulp ingeschakeld in Amerika en die zeggen graven en dan gebeurt het toch niet. Ik weet niet hoe het nog werkt in Nederland.” De zoekgroep beraadt zich op wat nu te doen.

Dost woonde bij een pleegfamilie in Koekange, nadat haar ouders bij een ongeluk om het leven waren gekomen. Er is nooit meer iets van haar vernomen. In het verleden is zowel door de politie als door bezorgde burgers gezocht naar een mogelijk graf.