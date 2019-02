Geen nieuw politieonderzoek terrein Koekange

De politie gaat in de zoektocht naar de verdwenen Willeke Dost niet opnieuw onderzoek doen op een terrein in Koekange (Drenthe). Politie en Openbaar Ministerie meldden maandag dat ook specialisten geen nieuwe aanwijzingen hebben gevonden in de grondradarbeelden die zijn gemaakt tijdens de zoekactie die eind 2018 plaatsvond op aandringen van tipgevers.

Een van de vrijwillige speurders naar Willeke Dost kondigde begin januari aan dat hij stopt met het speurwerk. Hij deed dat nadat de politie een einde maakte aan een nachtelijke zoektocht in een weiland bij de boerderij van het pleeggezin, waar Willeke Dost woonde tot ze in 1992 spoorloos verdween.

De politie benadrukt dat ze er alles aan blijft doen om deze verdwijning op te lossen, maar stelt ook dat het strafbaar is om op dit perceel grond te komen.