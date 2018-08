„Geen nieuw licht advocaten zaak-Van den Hurk”

De advocaten van Jos de G., verdacht van het verkrachten en doden van de vijftienjarige Nicole van den Hurk in 1995, hebben in hun lange pleidooi geen enkel nieuw licht op de zaak kunnen werpen. Al hun argumenten zijn al eerder bij de rechtbank over tafel gegaan.

Dat betoogde het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag voor het gerechtshof in Den Bosch, in reactie op dat donderdag gehouden pleidooi. Vrijdag is de laatste dag van het proces in hoger beroep tegen de 51-jarige De G.

De verdachte werd in 2014 opgepakt, nadat een DNA-spoor hem bij de politie in beeld had gebracht. De G. ontkent. Het lichaam van de Eindhovense Nicole van den Hurk werd in november 1995 gevonden in een Brabants bos, na ruim zes weken te zijn vermist.

Volgens het OM is het gevonden DNA-spoor een belangrijk bewijsmiddel. De G.’s advocaten menen dat het spoor niet aantoont dat De G. het slachtoffer heeft verkracht en gedood.