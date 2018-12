„Geen Nederlanders onder slachtoffers”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft geen aanwijzingen dat er Nederlanders zijn onder de slachtoffers in Straatsburg. Het ministerie laat weten dat het de situatie in de Franse stad op de voet volgt en contact heeft met de lokale autoriteiten.

Door de schietpartij zijn dinsdagavond in Straatsburg zeker twee doden gevallen. Franse media maken melding van drie of vier doden. Elf mensen raakten gewond door het incident in de buurt van een kerstmarkt in het centrum van de stad. De politie heeft tegen het Duitse persbureau DPA gezegd uit te gaan van een terroristische daad