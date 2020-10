Geen nader onderzoek naar boa’s na vrijspraak ‘coronahoester’

De toezichthouder boa’s van de politie Amsterdam gaat geen verder onderzoek doen naar een verklaring van vijf boa’s over een ‘coronahoester’. De boa’s hadden aangifte gedaan tegen een man en verklaard dat hij hen in het gezicht had gehoest. De rechter sprak de verdachte vorige week echter vrij wegens gebrek aan bewijs.

„Er zijn geen beelden die de verklaring van de boa’s bevestigen, maar evengoed zijn er geen beelden die de verklaring ontkrachten”, stelt de toezichthouder die onderdeel uitmaakt van de politie. Er is daarom geen reden om te twijfelen aan de integriteit van de boa’s, en daarom vindt er geen nader onderzoek plaats, aldus de politie.

Het incident gebeurde al in april, nog in de begintijd van de corona-epidemie. Twee boa’s hadden daadwerkelijk aangifte gedaan. Alle vijf verklaarden eerst dat de man had gespuugd. Later zou het om hoesten gaan.