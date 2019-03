Geen nader onderzoek moordzaak-Overzier

Er komt geen nader onderzoek in de zaak-Pim Overzier, voor een eventuele herziening van de strafzaak tegen Henk H. Dat heeft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad bepaald. De veroordeling van H. voor de moord, tot twintig jaar cel, werd in 2005 onherroepelijk. H. heeft zijn straf inmiddels uitgezeten.

Pim Overzier (37) uit Apeldoorn verdween in december 2001. Zijn stoffelijk overschot werd begin 2002 gevonden in een geïmproviseerd graf in de bossen bij Dronten. H. zou het slachtoffer mogelijk levend hebben begraven. Hij heeft altijd ontkend.

In 2015 diende H.’s advocaat Geert-Jan Knoops een verzoek in voor een nader onderzoek naar gronden voor herziening, onder meer naar de doodsoorzaak. De Adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS) zag geen reden voor nader onderzoek. Volgens de ACAS waren de onderzoekswensen van H. en zijn raadsman gebaseerd op speculatieve, niet vast te stellen of irrelevante uitgangspunten. Ook waren veel punten al bij de rechtbank en het gerechtshof aan de orde geweest.

Na het advies van de ACAS heeft Knoops nogmaals nader onderzoek voorgesteld, maar de advocaat-generaal heeft nu definitief afwijzend beslist. Hiertegen is geen beroep mogelijk. H. kan wel nog steeds een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad indienen.