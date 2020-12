Geen mondkapje? Dan 95 euro boete

Iedereen die 13 jaar of ouder is, moet sinds deze dinsdag in publieke binnenruimten een mondmasker dragen. Uitzonderingen bevestigen echter ook hier weer de regel.

In winkels en openbare delen van overheidsgebouwen, scholen en stations geldt de plicht, maar ook voor contactberoepen zoals kappers, rij-instructeurs en nagelstylisten en hun klanten. Wie geen mondmasker draagt, riskeert een boete van 95 euro. Jongeren onder de 16 jaar zijn bij een overtreding 38 euro kwijt.

Een uitzondering geldt voor mensen die vanwege een ziekte of beperking geen mondkapje kunnen dragen, evenals voor kerkgangers en bezoekers van bijvoorbeeld synagogen en moskeeën.

Minister De Jonge van Volksgezondheid biedt wel ruimte aan werkgevers om hun personeel van de plicht te laten afwijken wanneer deze anders acht uur lang met een kapje op zou moeten staan. Zij mogen een spatscherm dragen, maar dat moet dan wel het hele gezicht bedekken, niet „zo’n half ding onder je kin”, aldus De Jonge.

Administratie

Het gaat nog wel één tot twee weken duren voordat de eerste boetes voor het niet dragen van een mondkapje uitgeschreven gaan worden. Dat zei de voorzitter van de BOA-bond, Ruud Kuin, dinsdag bij Radio 1. De administratie is nog niet op orde, dus kunnen er momenteel nog geen boetes worden uitgeschreven. „Elke boete heeft een zogenoemde feitcode en dat is bij deze boete administratief nog niet rond”, zegt de voorzitter. Volgens Kuin maakt dat toch niet uit, omdat er deze dinsdag sowieso geen boetes uitgeschreven zouden worden. „Het beleid is namelijk om mensen eerst aan te spreken. Ik ga ervan uit dat het deze week geregeld is met de administratie. „Het komt wat knullig over, dat kan ik me helemaal voorstellen.”

Wanneer er wel boetes uitgeschreven gaan worden, zal per stad en regio verschillen. „Ik schat dat het één tot twee weken duurt voordat er echt tot boetes wordt overgegaan.”

Boerkaverbod

Een vraag die al rondzingt sinds mondkapjes een verplichting zijn in het openbaar vervoer, is of dit botst met het verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. In bepaalde publieke ruimtes geldt een boerkaverbod. Maar wie bijvoorbeeld een ander type hoofddoek draagt én daarbij een mondkapje op heeft, bedekt ook een groot deel van het gezicht.

Toch riskeert de hijabdraagster in dit geval waarschijnlijk geen boete, aldus hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen Herman Bröring. „In de coronawet is een bepaling opgenomen waarin staat dat in het geval van het dragen van een mondkapje het verbod op gezichtsbedekkende kleding niet van toepassing is.”