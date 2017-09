De dode Pool die afgelopen weekend in het water langs de Nijverheidsweg-Noord in Amersfoort werd gevonden, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Onderzoek heeft aangetoond dat daar geen aanwijzingen voor zijn, laat de politie vrijdag weten.

Een voorbijganger zag zondagochtend spullen langs de waterkant liggen. Brandweerduikers vonden vervolgens het lichaam van de 25-jarige man.