‘Geen lood meer in pvc-leidingen’

Een voorstel om tot 2 procent lood toe te staan in gerecycled pvc voor (water)leidingen is afgeschoten door het Europees Parlement. De risico’s voor de volksgezondheid en het milieu zijn te groot, vindt een meerderheid van de parlementariërs (394 tegen 241). De Europese Commissie moet het plan nu herzien.

Fabrikanten in de EU zijn sinds 2015 bezig zware metalen als lood in kunststof pvc-leidingen uit te faseren. Het komt ook nog voor in geïmporteerde producten. De Europese Commissie wil lood in pvc vrijwel volledig uitbannen, maar heeft ruimere normen voorgesteld voor gerecycled pvc. De parlementariërs vinden die niet veilig en benadrukken dat er alternatieven zijn.

PvdA-Europarlementariër Mohammed Chahim is opgelucht over de afwijzing. „Een giftig product blijft een giftig product, ook nadat het is gerecycled. Het is hoog tijd dat we lood voor eens en altijd uit de productiecyclus van pvc halen.” Hij wijst op de vondst van lood in drinkwater op een Amsterdamse crèche en in Utrecht op basisscholen. „Dat is volstrekt ontoelaatbaar.”

Lood is giftig en kan ook in lage doses schade aan het zenuwstelsel veroorzaken.