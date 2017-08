Geen link chauffeur busje en terreur

De Spaanse bestuurder van het busje met gasflessen die woensdagavond in Rotterdam werd aangehouden is monteur en had de gasflessen nodig voor zijn werk. De man heeft niets met de terreurdreiging te maken hebben, meldt de politie.

De chauffeur van het voertuig werd woensdagavond aan de kant gezet omdat hij volgens de politie opviel door zijn rijstijl. De man had vermoedelijk te veel gedronken. Onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EODD) naar de gasflessen leverde verder geen bijzonderheden op. Ook een huiszoeking bij de aangehouden man leverde geen enkele link met terreur op.

Hij zit nog vast en wordt nader verhoord.