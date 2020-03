Geen les voor 700 basisschoolleerlingen Breda

Zo’n 700 basisschoolkinderen uit Breda krijgen maandag geen les, omdat voor hen geen leerkracht beschikbaar is. Alle scholen in de stad volgen het RIVM-advies voor Brabanders om ook bij milde klachten thuis te blijven. Dat leidt tot meer ziekmeldingen.

Leraren en kinderen die hoesten, niezen of snotteren, al dan niet in combinatie met koorts, hebben het verzoek gekregen om niet naar school te komen. „Het spreekt voor zich dat het met het huidige lerarentekort al de nodige creativiteit vraagt om de groepen te bemensen met het reguliere verzuim”, melden de gezamenlijke schoolbesturen.

Breda is vooralsnog de gemeente met het hoogste aantal vastgestelde besmettingen met het nieuwe coronavirus. De teller stond maandag, voor bekendmaking van de laatste cijfers, op zestien bevestigde gevallen. In de stad zitten in totaal 17.000 leerlingen op basisscholen. De besturen zijn „blij te constateren dat er vooralsnog slechts een beperkt aantal groepen noodgedwongen thuis zit”, maar ze sluiten niet uit dat het aantal de komende dagen zal toenemen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil graag dat Brabanders met milde gezondheidsklachten thuisblijven, omdat daar niet van iedereen die het coronavirus heeft opgelopen de bron van de besmetting is achterhaald.

Leerlingen van de Montessori+-school in de stad zien een reis naar Praag in het water vallen door de situatie. „Zo’n dertig leerlingen zouden vandaag vertrekken, maar het leek ons verstandiger het niet te doen”, vertelt voorzitter Johan van Knijff van scholenkoepel Markant Onderwijs. Het risico op besmetting speelde mee, maar bijvoorbeeld ook het risico om bij een vastgestelde besmetting in Tsjechië in quarantaine te moeten. „Dan kun je beter thuis zijn in Breda of Prinsenbeek.” Een van de scholen in Praag waar de kinderen op bezoek zouden gaan, had bovendien uit voorzorg afgezegd.

Op de middelbare scholen die zijn aangesloten bij de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda (SKVOB) is vooralsnog weinig aan de hand. „Het valt relatief mee, ons ziekteverzuim ligt momenteel tussen de 5 en 10 procent”, vertelt bestuursvoorzitter Berend Buddingh’. Dat is niet uitzonderlijk voor deze tijd van het jaar.