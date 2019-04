Geen leerkracht te vinden: klas opgeheven

Groep 7 van de Rudolf Steinerschool in Haarlem neemt op dit moment afscheid van deze instelling. De klas wordt maandag verspreid over andere scholen, omdat er domweg geen leerkracht voor te vinden is. Een medewerkster van de school moet „tot onze grote spijt” een artikel daarover in de Volkskrant bevestigen.

De PO-raad, sectororganisatie voor het primair onderwijs, zegt dat het niet helemaal de eerste keer is dat een dergelijke maatregel moet worden getroffen. „We hopen echter dat het bij incidenten blijft, maar dit is weer een gevolg van het nijpende leerkrachtentekort, dat zo pijnlijk duidelijk wordt”, aldus een zegsman. Er werden al klassen samengevoegd en schoolweken ingekort, maar „de trukendoos begint nu leeg te raken”. De pabo’s krijgen wel wat meer aanmeldingen van mensen die het onderwijs in willen, maar het duurt nog een paar jaar voordat die trend echt iets gaat opleveren, waarschuwt de woordvoerder.

Hij noemt de beslissing in Haarlem „heel triest, zeker ook voor de kinderen. Die hebben toch vriendjes en vriendinnetjes op school en worden nu verdeeld.”