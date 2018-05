Er komt geen koopzondag in de gemeente Rijssen-Holten, maar het evenementenbeleid wordt in de kernen Holten en Dijkerhoek ruimer. Dat staat in het donderdag gepresenteerde coalitieakkoord van SGP, ChristenUnie, CDA en Gemeentebelang.

Volgens RTV Oost hebben CDA en Gemeentebelang sterk ingezet op de koopzondag, maar is het hen niet gelukt en wilden de vier partijen graag met elkaar en met de zittende wethouders verder. Ook komt er gratis zwemmen voor kinderen.