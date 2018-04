Geen koopavond op 4 mei in Rotterdam

Er komt in Rotterdam geen koopavond op 4 mei. Dat liet burgemeester Aboutaleb woensdag per brief weten.

Verschillende Rotterdamse ondernemers pleitten de afgelopen weken voor winkelopenstelling tijdens dodenherdenking. 4 mei valt op een vrijdag en dan is het traditiegetrouw koopavond in de Maasstad. Volgens de winkeltijdenwet moeten winkels hun deuren echter om 19.00 uur sluiten met dodenherdenking.

In diezelfde wet blijkt een maas te zitten waardoor winkeliers na toestemming van de gemeente wél open mogen op 4 mei. Winkeliers maakten daar een paar weken geleden gebruik van en vroegen om een koopavond.

Er kwam een golf van kritiek op deze aanvraag. Onder meer van Rotterdamse politieke jongerenorganisaties. „Dodenherdenking vormt een belangrijke traditie in onze maatschappij. We zouden het daarom respectloos en onacceptabel vinden als winkels op dit moment geopend zouden zijn”, schreven zij vorige week in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad. „Uitgerekend in Rotterdam, waar de meeste slachtoffers in ons land zijn gevallen, is het zeer ongepast om de winkels met dodenherdenking te open.”

Ook een raadsmeerderheid van Leefbaar Rotterdam, VVD, PvdA, CDA en CU/SGP was fel tegen een koopavond op 4 mei en vroeg om opheldering. Burgemeester Aboutaleb verschafte die woensdag per brief. Hij schrijft de koopavond definitief niet door te laten gaan.

„Wij zijn het eens met de gedachte dat we met dodenherdenking onze oorlogsslachtoffers herdenken en dat een koopavond daarbij ongepast is”, aldus Aboutaleb namens het college. Hij zegt ook toe de winkeltijdenwet te repareren, zodat een koopavond wettelijk niet meer mag op 4 mei.

De Rotterdamse winkeliersvereniging laat weten tevreden te zijn met de opheldering.