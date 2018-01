Geen kogels, maar ballen afgevuurd op huis

Een woning in Maastricht is in de nacht van donderdag op vrijdag bekogeld met vermoedelijk jeu-de-boulesballen. De politie werd aanvankelijk gewaarschuwd vanwege een mogelijke schietpartij, maar daarvan lijkt geen sprake. Een 32-jarige man en dertigjarige vrouw uit de Limburgse stad zijn aangehouden.

De politie werd rond 00.41 uur gealarmeerd over de mogelijke schietpartij aan de Florijnruwe. Omdat het vermoeden bestond dat sprake was van een privéruzie kwam al snel een verdachte in beeld. Die man en de dertigjarige vrouw werden kort daarop elders in Maastricht aangehouden.

De jeu-de-boulesballen zouden tegen een raam zijn gegooid. De twee verdachten zitten nog vast en worden verdacht van vernieling.