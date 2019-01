Geen Kamerheer meer in hoofdstad

Amsterdam heeft niet langer een eigen Kamerheer. Koning Willem-Alexander kiest geen opvolger voor Ernst Veen, die deze erefunctie sinds 2006 heeft vervuld. De Kamerheer voor Noord-Holland, jonkheer Theo Roëll, doet voortaan de hoofdstad erbij.

Kamerheren ondersteunen en adviseren onder meer bij de voorbereiding en uitvoering van koninklijke bezoeken aan hun regio. Zij vertegenwoordigen de koning bij regionale gebeurtenissen en helpen bij grote evenementen, zoals een staatsbezoek. Ze worden niet betaald voor hun werkzaamheden.

De koning had al eerder posten van Kamerheer geschrapt. In Zuid-Holland verdwenen de aparte Kamerheren voor Den Haag en Rotterdam en kreeg jonkheer Jan Jaap de Graeff in 2016 de hele provincie onder zijn hoede.