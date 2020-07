Geen intocht Sinterklaas in Dordrecht

De intocht van Sinterklaas op 14 november in Dordrecht gaat niet door. Volgens de organiserende Stichting Intocht Sint Nicolaas is het door de coronamaatregelen onmogelijk om een groot evenement als dit in goede banen te leiden. „Placeren van zoveel mensen langs de route en in de haven is niet te doen en niet te handhaven”, laat de stichting weten op Facebook.

Er wordt wel gewerkt aan een alternatief. Dat wordt „een evenement in de binnenstad van Dordrecht waarbij de sint niet naar de kinderen toekomt maar de kinderen naar de sint”, schrijft de stichting. Hoe dat er precies uitziet, wordt pas bekend als alles is geregeld en de vergunning is verleend.

Eerder besloot Amsterdam al de intocht van de goedheiligman sterk aan te passen. Normaal gesproken komt hij aan bij het Scheepvaartmuseum, waarna hij in een optocht door de stad trekt. Nu wordt het „een waterintocht met vrijwel geen publiek, oftewel een minimumvariant”. De Amsterdamse Sinterklaas wordt dit jaar voor het eerst gespeeld door Derek de Lint.