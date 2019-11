Geen intercitystop bij Barneveld-Noord

Er komt geen (tijdelijke) intercitystop bij Barneveld-Noord op het baanvak Amersfoort-Apeldoorn. Dat schrijven de ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Van Veldhoven (Milieu en Wonen) in een brief aan de Tweede Kamer.

De intercitystop zou een middel kunnen zijn om de verwachte extra verkeersdrukte op de rijkswegen A1 (Amersfoort-Apeldoorn) en A30 (Barneveld-Ede) te verminderen wanneer knooppunt Hoevelaken op de schop gaat. Automobilisten zouden daardoor sneller kunnen worden overgehaald om bij Barneveld-Noord de trein te pakken en met het openbaar vervoer de reis naar de Randstad te vervolgen, was de gedachte. De Tweede Kamer vroeg eind vorig jaar om een onderzoek naar de mogelijkheden voor een dergelijke stop.

Station Barneveld-Noord, dat al een transferium heeft, is nu een halte voor stoptreinen richting Ede of Amersfoort. Een perron voor intercity’s richting Amersfoort of Apeldoorn is er niet. Reizigers vanuit Barneveld kunnen pas in Amersfoort in een intercity stappen. De gemeente Barneveld dringt al jaren aan op een stop bij Barneveld-Noord voor een regiosprinter tussen Amersfoort en Apeldoorn.

Samen met de regio FoodValley, de gemeente Barneveld, de Nederlandse Spoorwegen en spoorbeheerder ProRail is gekeken naar de haalbaarheid en de inpasbaarheid van een intercitystop. Het aantal reizigers dat als gevolg van deze voorziening dagelijks te maken krijgt met een langere reis blijkt circa tien keer zo groot als degenen die baat hebben bij een extra stop, aldus de ministers. De conclusie was dan ook dat een (tijdelijke) intercitystop „niet in het algemeen reizigersbelang is”.

De optie van een nieuw station aan het zogeheten hoofdrailnet op de lange termijn bij Barneveld-Noord wordt wel meegenomen in een analyse voor de toekomstvisie op het openbaar vervoer (Toekomstbeeld OV 2040). De resultaten daarvan worden volgend najaar bekend.

Minister Van Nieuwenhoven meldde eerder deze week dat de reconstructie van knooppunt Hoevelaken als gevolg van de stikstofcrisis één tot drie jaar vertraging oploopt. Met de herinrichting zou in 2021 worden begonnen. „Openstelling van het project in 2025 is daarmee niet realistisch meer.” De aanpak van het knooppunt A1/A30 bij Barneveld ligt op schema, aldus de minister. „2023 is nog altijd het streven voor de start van de realisatie.”