„Geen idee hoeveel suiker we eten”

Nederlanders eten veel meer suiker dan ze zelf denken. Ongeveer 95 procent schat de eigen suikerinname aanzienlijk te laag in: tien suikerklontjes in plaats van de dertig suikerklontjes per dag die we gemiddeld daadwerkelijk binnenkrijgen. „Alarmerend”, vindt directeur Hanneke Dessing van het Diabetes Fonds dat dat liet onderzoeken.

„Het is niet gek dat consumenten denken dat ze drie keer minder suiker binnen krijgen, want er zitten onnodig veel suikers in producten waarvan men het niet zou verwachten. Zoals in ontbijtgranen, zuiveldranken, sauzen, dressings en tussendoortjes.” Meer dan 1,1 miljoen Nederlanders hebben diabetes type 2 en er komen er ruim duizend per week bij. De hoge gemiddelde suikerinname heeft grote impact op het ontstaan van deze ziekte.

Het fonds komt maandag met een Suiker Terugroepactie: mensen kunnen op Facebook producten aanmelden waar te veel suiker in zit. Bezorgde consumenten geven daarmee een signaal af aan de voedingsindustrie die volgens het fonds nog niet snel en effectief genoeg bezig is om de suikerinname terug te dringen.