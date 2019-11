‘Geen hogere belangen in zaak-Poch’

Voormalig minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin zegt dat er bij de Nederlandse autoriteiten geen hogere belangen hebben gespeeld in de manier waarop zij zijn omgesprongen met de zaak-Julio Poch. Dat Nederland bereid was mee te werken aan het strafproces in Argentinië tegen Poch had louter te maken met het soort zware misdrijven waarvan de piloot werd verdacht.

Dat stelde Hirsch Ballin dinsdag tijdens een getuigenverhoor bij de rechter-commissaris in Rotterdam. De uiteindelijk vrijgesproken Poch bereidt aan de hand van een reeks getuigenverhoren een schadeclaim tegen de Nederlandse staat voor. Hij denkt dat Nederland in 2009 aan zijn uitlevering (via Spanje) aan Argentinië heeft meegewerkt om de in 2017 overleden Jorge Zorreguieta, de vader van koningin Máxima, uit de wind te houden.

Oud-Transavia-piloot Poch is in Buenos Aires berecht omdat hij ervan wordt verdacht dat hij heeft meegewerkt aan zogeheten dodenvluchten, waarbij mensen boven zee levend uit het vliegtuig werden gegooid. Dit gebeurde tijdens het militaire bewind van dictator Jorge Videla. Zorreguieta was staatssecretaris en minister onder Videla.

De onderzoeksrechter heeft maandag en dinsdag drie getuigen gehoord: naast Hirsch Ballin ook oud-Transavia-directeur Michiel Meijer en hoofdofficier van justitie Guus Schram. Meijer heeft verklaard, zoals hij al eerder deed in de Argentijnse strafzaak, dat Schram hem heeft gezegd dat er in de zaak-Poch „hogere belangen” speelden, die bepalend zouden zijn geweest voor wat de Nederlandse justitie deed dan wel naliet in de aanloop naar de arrestatie van Poch.

Schram heeft dinsdag onder ede tegengesproken dat hij die uitlatingen heeft gedaan. „Ik heb die woorden niet gebezigd.”

Hirsch Ballin zei dat hij aanvankelijk twijfels heeft gehad over de Nederlandse justitiële gang van zaken rond Poch, maar dat hij zich heeft laten overtuigen door de argumenten van het Openbaar Ministerie, die hij „valide en doorslaggevend” vond.

Er volgen nog twee getuigenverhoren in de procedure. Onbekend is wanneer.