Geen hoger dreigingsniveau Nederland na aanslag Wenen

Het dreigingsniveau in Nederland wordt niet verhoogd na de aanslag in Wenen. Er is geen informatie die daar aanleiding toe geeft, zegt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jan Aalbersberg. Het dreigingsniveau staat momenteel op 3 van de 5. Dat wil zeggen dat een terroristische aanslag in Nederland ‘voorstelbaar’ is.

Aalbersberg laat op Twitter weten dat zijn organisatie de situatie „monitort”. „Mijn medeleven gaat uit naar de Oostenrijkers die getroffen zijn of in onzekerheid verkeren.”

De aanslag in Wenen kostte aan vier mensen het leven. Zeker vijftien mensen raakten gewond.