Geen hoger beroep voor poging moord PI Vught

Het hoger beroep tegen een 28-jarige man die in de Penitentiaire Inrichting in Vught probeerde een medewerkster dood te steken, wordt afgeblazen. Het Openbaar Ministerie (OM) was in beroep gegaan omdat het een veel hoger straf wilde dan de twee jaar en tbs die was opgelegd. Maar het OM en het gerechtshof in Den Bosch zijn het er nu over eens geworden de zaak niet voor het hof te behandelen. Ze vinden het beter om de man zo snel mogelijk in een behandelkliniek te krijgen.

De verdachte zat in de cel wegens doodslag op zijn moeder toen hij in april 2016 een gevangenismedewerkster neerstak. Hij had een tandenborstel scherp gemaakt en stak het slachtoffer in haar gezicht en hals. De aanklager had zeven jaar cel en tbs geëist, maar de rechtbank kwam tot een lagere celstraf zodat hij sneller aan zijn behandeling kon beginnen.

Deskundigen die de man voor het hoger beroep psychiatrisch onderzochten, spreken over ernstige persoonlijkheidsproblemen door traumatisering en verwaarlozing in zijn kindertijd. Ze pleitten ervoor dat hij zo snel mogelijk een behandeling krijgt.