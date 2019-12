Geen hoger beroep in zaak doodgestoken Amerikaanse studente

Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen de veroordeling van Joël S. voor het doden van de Amerikaanse studente Sarah Papenheim in Rotterdam. De 24-jarige man werd eerder deze maand veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging wegens doodslag.

Justitie had tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Het OM zegt het belangrijk te vinden dat S. de tbs-maatregel opgelegd heeft gekregen en zo snel mogelijk met behandeling kan beginnen. Daarom ziet het af van hoger beroep.

S. was volgens de rechtbank in Rotterdam sterk verminderd toerekeningsvatbaar vanwege meerdere psychiatrische stoornissen, die zeer waarschijnlijk invloed hadden op zijn gedrag. De oud-muziekstudent stak zijn 21-jarige huisgenote op 12 december vorig jaar neer in hun studentencomplex in Rotterdam. Ze waren bevriend maar het ging slecht met S., die de maanden ervoor last kreeg van hallucinaties. Hij zag en hoorde dingen die er niet waren.

S. heeft bekend, maar zei op de zitting dat hij zich niets meer van de steekpartij kan herinneren. Ook werd niet duidelijk waarom hij haar heeft doodgestoken.