Geen hoedje want het feestelijke gevoel mist op Prinsjesdag

„Het feestelijke voel ik dit keer niet. Ik draag ook geen hoedje”, zegt Attje Kuiken van de PvdA-fractie over Prinsjesdag. „Het voelt anders. Door corona is alles anders.” Dat voelen meer Kamerleden.

Voor Joël Voordewind van de ChristenUnie wordt het zijn zestiende Prinsjesdag. Het is „raar zonder de feestelijkheden die passen bij het vieren van de democratie” maar hij is „blij dat we het door kunnen laten gaan in versoberde vorm”.

Vanwege het coronavirus is de Troonrede verplaatst van de Ridderzaal naar de Grote Kerk, is de rijtoer van de koning geschrapt, het militair ceremonieel sterk beperkt en wordt het publiek gevraagd niet naar Den Haag te komen op deze derde dinsdag van september.

In de Grote Kerk kan beter afstand worden gehouden en is er zodoende ruimte voor alle leden van Eerste en Tweede Kamer en de bewindslieden van het kabinet. Ze mogen echter geen gasten meenemen en dit jaar zijn slechts tien burgers uitgenodigd.

Voor het diplomatieke corps is ook geen plek. Dit wordt vertegenwoordigd door de oudst gediende, de ambassadeur van Nicaragua. Ook de hoge colleges van staat zoals de Raad van State mogen slechts elk een vertegenwoordiger sturen.

Maar niet iedereen die is uitgenodigd zal komen. De staatssecretarissen komen niet, heeft het kabinet besloten. En ook hebben al 37 Kamerleden zich afgemeld voor de ceremonie waar de koning de kabinetsplannen voor het komende jaar bekendmaakt.

Er zullen zo’n 230 aanwezigen zijn, schat een woordvoerder van de Eerste Kamer. In de Ridderzaal zijn dat er normaal duizend. Prinsjesdag moet volgens de Grondwet elk jaar doorgaan. Maar er is dinsdag geen quorum nodig.

SP’er Jasper van Dijk heeft nog niet besloten of hij gaat. Van zijn fractie gaat wel een aantal mensen „maar we willen geen onnodige risico nemen”. Hij vindt het een goede oplossing om het gebeuren naar de Grote Kerk te verplaatsen.

Voor de Kamerleden en ministers staan busjes klaar om ze vanaf het Binnenhof naar de Grote Kerk te brengen. Ze moeten met mondkapjes op reizen. Het advies is om ze pas af te doen als ze op hun stoel gaan zitten in de kerk.

Het OMT, dat het kabinet adviseert bij de bestrijding van de coronavirus, heeft op verzoek alle genomen maatregelen onder de loep genomen en het in orde bevonden. Zelfs de airconditioning in de kerk is gecontroleerd.

Dat er busjes voor het korte stukje zijn is op verzoek van burgemeester Jan van Zanen van Den Haag. Hij vreest als ministers en Kamerleden zouden gaan lopen er publiek op af zou komen. Toch hebben zo’n vijftien Kamerleden laten weten te voet te willen gaan.

In de kerk zijn net als in het stadion spreekkoren nog verboden. Na de troonrede zal voorzitter Jan Anthonie Bruijn dan ook niet ‘Leve de Koning’ roepen. Hij zal het zeggen, net als drie keer ‘hoera’. De Kamerleden en anderen mogen hun hand dan opsteken of klappen, aldus de woordvoerder van de senaat.