Geen hinder bij bevoorrading supermarkten ondanks protest boeren

Ondanks de protestacties van boeren afgelopen weekend bij onder meer distributiecentra van supermarkten, hebben ketens als Jumbo en Albert Heijn geen hinder ondervonden bij de bevoorrading van de winkels. Dat melden supermarkten Jumbo en Albert Heijn.

Actievoerende boeren versperden zondag onder meer urenlang de toegangspoort naar het distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam. Ze vertrokken na een toezegging van de manager van het centrum dat de directie binnenkort contact met hen zal opnemen. Albert Heijn laat in een reactie weten dat het de zorgen van de Nederlandse boeren begrijpt, maar acties bij distributiecentra niet de juiste weg vindt. Volgens een woordvoerder is de invloed van de supermarkt op het inkomen van alle boeren in Nederland gering omdat het met een relatief kleine groep boeren in Nederland werkt. Daar komt bij dat een groot deel van de producten van alle Nederlandse boeren wordt geëxporteerd, aldus Albert Heijn.

Ook depots van Jumbo, Aldi en Lidl werden afgelopen weekend voor enige tijd geblokkeerd. Jumbo laat weten te begrijpen dat de situatie voor de boeren niet makkelijk is. De supermarkt pleit ervoor dat alle partijen in de voedselketen in gesprek blijven en was blij dat de acties van korte duur waren.

De boeren zijn vooral boos over de plannen van de regering voor het verminderen van de uitstoot van stikstof. Ook willen ze dat supermarktketens een eerlijke prijs betalen voor landbouwproducten.