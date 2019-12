Geen hek tussen kliniek Den Dolder en woonwijk

De gemeente Zeist ziet af van de bouw van een hek dat moet voorkomen dat psychiatrisch patiënten door de wijk Duivenhorst in Den Dolder lopen. Dat heeft de gemeente laten weten in een brief aan de bewoners. De wijk ligt pal naast het Willem Arntsterrein, waar ook de Fivoorkliniek zit. Daar werd Michael P., de moordenaar van Anne Faber, behandeld.

De plannen voor de bouw van het 2 meter hoge hek waren er omdat bewoners van de wijk overlast ondervonden van de patiënten. Ook waren er gevoelens van onveiligheid bij de bewoners. De route door de wijk is de snelste route voor mensen die vanaf de klinieken van en naar het station gaan.

„Positieve ontwikkelingen in Den Dolder” zijn voor de gemeente aanleiding om toch af te zien van het hek. Volgens de gemeente is „Fivoor op de goede weg”. „De borging van de maatregelen die Fivoor neemt, is goed.” Mede door de komst van een buurtcoach is het aantal incidenten sinds afgelopen zomer „duidelijk gedaald”, aldus de gemeente.