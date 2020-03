‘Geen handen schudden is het eerste signaal’

De oproep om voorlopig geen handen meer te schudden is het eerste signaal van de verantwoordelijke overheden dat er echt iets aan de hand is. De kans is groot dat er later in de week verdergaande maatregelen volgen, zoals het sluiten van scholen en doorstrepen van grote evenementen.

Dat denkt hoogleraar infectiepreventie en medisch microbioloog Andreas Voss van het Radboudumc en ziekenhuis CWZ in Nijmegen. „Handen zijn een primaire bron om het coronavirus door te geven. Het is daarom een goed teken om de bevolking ervan bewust te maken dat ze belangrijke risicomomenten moeten vermijden. Niet voor niets hebben veel ziekenhuizen en doktersposten al eerder besloten dat ze geen handen meer geven”, aldus Voss.

Volgens de hoogleraar raakt een mens gemiddeld 25 keer per uur zijn gezicht aan. De helft van die keren worden slijmvliezen van ogen, neus of mond aangeraakt, waardoor het virus op de handen terecht kan komen. „Handen zijn daardoor een veel grotere besmettingsbron dan bijvoorbeeld de duwstang van een winkelwagentje of een deurknop. Het is in deze omstandigheden erg belangrijk dat iedereen bewust van zijn gezicht afblijft en heel regelmatig de handen wast.”

Voss merkt op dat Nederland met maatregelen tot nu toe steeds zo’n twee weken achterloopt op Italië. „Ik hoop en verwacht ook meer ingrepen, zoals het afgelasten van evenementen waar veel mensen urenlang dicht bij elkaar zijn. Want we moeten deze uitbraak echt serieus nemen.”