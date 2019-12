Geen grote veranderingen in spoorboekje NS

In de nieuwe dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen die zondag ingaat, verandert er voor het merendeel van de treinreizigers niet veel. Op sommige trajecten zijn reizigers misschien een minuutje langer of juist korter onderweg, aldus een NS-woordvoerder.

Grootste verandering is dat er tussen Amersfoort en Utrecht zes intercity’s per uur gaan rijden, waardoor mensen meer kans op een zitplaats hebben. Nu rijden er op dat traject elk uur nog vier intercity’s. Tussen Dordrecht en Eindhoven gaat vier keer per dag een intercity rijden. Dat is omdat de trein van Den Haag naar Eindhoven niet meer In Dordrecht stopt omdat ze sinds vorig jaar via de snellere hogesnelheidslijn HSL rijden.

Op diverse andere trajecten gaan meer treinen rijden. Bijvoorbeeld tussen Harderwijk, Nijkerk en Amersfoort. Ook gaan er deze zomer (juni, juli en augustus) zes in plaats van vier treinen naar Zandvoort aan Zee. In Friesland gaat een nieuwe sprinter rijden die 1 tot 4 minuten eerder op de plaats van bestemming is.

De eerstvolgende grote aanpassing in het spoorboekje verwacht de NS over twee jaar te kunnen aankondigen. Het is de verwachting dat dan bekend wordt gemaakt dat tussen Schiphol, Utrecht en Arnhem de tienminutentrein gaat rijden.