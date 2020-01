Geen grote incidenten in uitgaanscentra Breda

Tijdens de jaarwisseling hebben zich in de uitgaanscentra in Breda geen grote incidenten voorgedaan. „Het was een rustige uitgaansnacht”, twitterde de politie.

Wel zijn op de Haagdijk in Breda twee mannen uit Bergen op Zoom en een Huijbergenaar aangehouden omdat tijdens het preventieve doorzoeken van hun auto drie zakjes hennep en tien xtc-pillen werden aangetroffen. Een 18-jarige man uit Etten-Leur werd opgepakt voor het beledigen van de politie. Afgelopen weekend had de politie in Breda nog handenvol werk aan onder meer een schietincident, een massale vechtpartij en de mishandeling van een taxichauffeur.

Ook in Tilburg is de uitgaansnacht relatief rustig verlopen, aldus de politie. Wel waren er er enkele kleinere incidenten. Zo hield de politie een 37-jarige Pool aan omdat die een agent in het gezicht had gespuugd.