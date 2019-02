In een hotel in het Friese Delfstrahuizen waar de politie binnenviel na melding van een mogelijke gijzeling, bleek geen gijzelingsactie aan de gang te zijn. De man die de politie belde wordt aan hulpverleners overgedragen, omdat er sprake is van verward gedrag, meldt de politie. Het gaat om een 35-jarige man, vermoedelijk afkomstig uit Bosnië.

Een arrestatieteam ging vlak na 18.30 uur het hotel binnen, maar trof daar slechts één persoon aan die lag te slapen en met de melding niets te maken had.