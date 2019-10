‘Geen gezondheidsgevaar van chroom-6 in trams’

Bij het reguliere onderhoudswerk aan de trams in Utrecht komt geen chroom-6 in de lucht, blijkt uit metingen. De potentieel gevaarlijke stof zit verwerkt in de verf die op onderdelen van de trams is aangebracht. Om die reden werd het onderhoud eerder dit jaar stilgelegd en liet de provincie Utrecht, die eigenaar is van de tramstellen, nader onderzoek doen.

Volgens de provincie maken de resultaten van onderzoeksbureau SGS duidelijk dat medewerkers van onderhoudsbedrijf Stadler geen gezondheidsrisico’s lopen bij het gewone onderhoud. In vaste vorm is de verf ongevaarlijk, maar wanneer oppervlakken die ermee zijn bewerkt worden geschuurd, gestraald of gelast, kunnen deeltjes in de lucht komen. Als iemand die inademt, kan dat leiden tot ernstige gezondheidsschade. Chroom-6 kan dan kanker veroorzaken.

De provincie en het onderhoudsbedrijf „zijn niet van plan” om in de toekomst nog werkzaamheden aan de tramstellen te laten uitvoeren die leiden tot het vrijkomen van deeltjes.

Ook in Amsterdam en Den Haag is chroom-6 verwerkt in de verf van trams.