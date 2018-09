Geen gewonden bij ingestorte parkeergarage

Er zijn geen slachtoffers gevallen door het instorten van een deel van een parkeergarage in Wormerveer. Een zoektocht met speurhonden in het ingestorte deel heeft uitgewezen dat zich geen personen onder het puin bevinden. Het is volgens de Veiligheidsregio ook niet de verwachting dat er nog meer delen van de parkeergarage gaan instorten.

Nadat deskundigen hadden beoordeeld dat het ingestorte deel veilig was om te onderzoeken, zijn vier hondengeleiders de zoektocht gestart. Een deel van 30 bij 12 meter van de tweede verdieping van de parkeergarage is ingestort op de eerste verdieping.