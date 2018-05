Een arrestatieteam is dinsdag naar een woning in de Haagse wijk Wateringse Veld gegaan na een melding dat zich daar iemand zou hebben verschanst, mogelijk gewapend. De omgeving van de woning aan de Laan van Wateringse Veld werd afgezet. Maar in de woning is niemand aangetroffen, ook geen wapen.

Volgens een woordvoerder ging de politie naar het huis na de tip „dat daar iemand was om wie men zich zorgen maakte”. De politie doet nog wel nader onderzoek in de woning.