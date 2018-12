„Geen gevaar KLM-toestel door incident India”

Een toestel van KLM heeft volgens de luchtvaartmaatschappij vorige week geen enkel gevaar gelopen door twee vliegtuigen van andere maatschappijen die boven New Delhi te dicht bij elkaar zouden hebben gevlogen.

Lokale Indiase media meldden zondag dat vorige week drie vliegtuigen boven New Delhi dusdanig dicht bij elkaar zouden hebben gevlogen dat er gevaar voor een botsing was. Een toestel van het Amerikaanse National Airlines en een vliegtuig van het Taiwanese EVA Air waren zo dicht bij elkaar dat ze beide, na waarschuwingen, naar een nieuwe hoogte gingen. Volgens media kwam door de uitwijkmanoeuvre ook een vliegtuig van KLM in gevaar. Indiase luchtvaartautoriteiten zouden een onderzoek naar het voorval hebben ingesteld.

Volgens de KLM was deze luchtvaartmaatschappij echter op geen enkele manier bij het voorval betrokken. „Het gaat om een incident tussen twee vliegtuigen”, aldus een woordvoerster. KLM was hier op geen enkele manier bij betrokken, want het toestel vloog voldoende hoog om hier iets van te merken. Het is bij ons dan ook niet eens als incident geregistreerd.’’