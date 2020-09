‘Geen gemiezemuis, iedereen die zorgbonus’

Iedereen die in een ziekenhuis werkt, heeft geholpen in de coronacrisis en iedereen zou daarom de zorgbonus van 1000 euro moeten krijgen. „Geen gemiezemuis, je kunt geen onderscheid maken”, vindt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De ziekenhuiskoepel wil dat zijn achterban, de ziekenhuisbestuurders, ruimhartig zijn bij het toekennen van de bonus.

De bonus is bedoeld voor werknemers, uitzendkrachten en zzp’ers die rechtstreeks betrokken waren bij de bestrijding van de coronacrisis. Bovendien komen alleen mensen in aanmerking die minder dan twee keer modaal verdienen, een voorwaarde waar de NVZ zich in kan vinden.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft zaterdag twee lijsten gepubliceerd. Op het ene overzicht staan beroepen die wel in aanmerking komen. Dit zijn bijvoorbeeld longverpleegkundigen en ambulancepersoneel. De andere lijst noemt de functies waarbij mensen in principe geen bonus krijgen. „Nee, tenzij”, noemt het ministerie dat. Op deze lijst zijn bijvoorbeeld alternatief genezers, ziekenhuisdirecteuren en administratief personeel, maar ook anesthesiologen en laboratoriummedewerkers die diagnoses moesten stellen. Zorgaanbieders hebben wel de mogelijkheid om een uitzondering te maken en voor hen toch een bonus aan te vragen.