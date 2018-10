Geen geld voor studentencorps Vindicat

Studentenvereniging Vindicat krijgt van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool geen accreditatie voor het komende studiejaar. Dat betekent dat het studentencorps dit collegejaar geen bestuursbeurzen krijgt en niet wordt uitgenodigd voor officiële gelegenheden.

Volgens een eindrapport van de Accreditatiecommissie Studentenorganisaties hebben de maatregelen van afgelopen jaar „onvoldoende geleid tot de gewenste cultuurverandering.” Zo lijkt „het urgentiegevoel om het overmatig alcoholgebruik” bij Vindicat aan te pakken te ontbreken.

Daarnaast is er nog „in onvoldoende mate sprake van een alcoholvrije/nuchtere leiding tijdens de introductie”. Ook ervaart een groot deel van de leden van Vindicat de cultuur als onveilig.

RUG en Hanzehogeschool verstrekken uit een speciaal fonds financiële ondersteuning aan studenten die een bestuurs- of medezeggenschapsfunctie hebben. Een studentbestuurder kan aanspraak maken op zes beursmaanden. Per maand gaat het om ruim 444 euro. De bestuursleden van Vindicat lopen daarmee in totaal ruim 33.300 euro mis door de strafmaatregel. Dat bedrag kregen ze in het voorgaande studiejaar ook al niet.

Vindicat kwam de afgelopen jaren meerdere malen in opspraak. In juli werd een lid van de vereniging veroordeeld tot een werkstraf van negentig uur voor mishandeling van een corpslid vorig jaar. Daarvoor werd een ander Vindicat-lid al veroordeeld tot een taakstraf, nadat hij tijdens een ontgroening in 2016 op het hoofd was gaan staan van een aspirant-lid. Die liep een hersentrauma op.

Vindicat zegt „zeer teleurgesteld” te zijn. „Na de afgelopen tumultueuze jaren heeft Vindicat, in samenwerking met de academische instellingen, anderhalf jaar geleden een nieuwe koers ingezet. Een cultuurverandering is op gang gekomen die zijn vruchten afwerpt. Wij hebben bijvoorbeeld twee probleemloze Introductieperiodes gehad.” Maar de cultuurverandering gaat volgens het studentencorps niet van vandaag op morgen. „Het is een proces waar een langere periode overheen gaat. Wij hadden gehoopt dat ons meer tijd was gegund.”