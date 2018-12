Geen geheimzinnige, maar zinnig geheime operaties

Commando’s en elite-eenheden het Korps Mariniers trekken binnenkort structureel samen op. Schouder aan schouder. „Van onderlinge rivaliteit is geen sprake meer”, zegt generaal-majoor Theo ten Haaf, de nieuwe Socom-commandant. Tikje optimistisch. „We bundelen de krachten.”

Woensdag. Het Wilhelmus galmt gedragen door Hangar 3 van het Defensie Helikopter Commando (DHC) op vliegbais Gilze-Rijen. Generaal-majoor Ten Haaf aanvaardt tijdens een feestelijke ceremoniële bijeekomst het commando over het Netherlands Special Operations Command (NL Socom).

Commando

Special forces van landmacht en marine vallen vanaf 2020 onder één commando dat alle operaties plant, aanstuurt en uitvoert. Gecoördineerd, gesynchroniseerd. Effectief en efficiënt. Samenwerking is daarbij belangrijk. Bij het optreden van elite-eenheden geschiedt steeds vaker met andere delen van de krijgsmachts.

In de helikopterhangar overhandigt commandant der strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer de Socomvlag aan generaal-majoor Ten Haag. Hoogwaardigheidsbekleders uit binnen- en buitenland zijn getuige van het „historische moment.” Evenals twee dragers van de Militaire Willemsorde, Marco Kroon en Gijs Tuinman.

Generaal-majoor Ten Haaf spreekt zijn manschappen toe. Precies tussen zijn troepen. Rechts staan manschappen van het Korps Commandotroepen (KCT), links militairen van Marsof, de elite-eenheid van het Korps Mariniers. Iets verderop blauwe uniformen van het 300 squadron van vliegbasis Gilze-Rijen. Eentje valt er om tijdens de ceremonie.

Ten Haaf, tot voor kort defensie-attaché op de Nederlandse ambassade in Washington, moet het nieuwe commando tot een eenheid smeden. Defensie heeft speciaal gekozen voor een luchtmachtgeneraal om rivaliteit tussen commando’s (landmacht) en mariniers (marine) te voorkomen.

Gefeliciteerd. Trots.

„Dank u. Ja, het is een belangrijk moment voor defensie.”

Wat is het belang van deze eenheid?

„Op verschillende fronten neemt de dreiging toe. Door hybride-oorlogvoering, met groene mannetjes op de Krim. Door zogenaamde irregulier operende tegenstanders, met talibanachtige strijdgroepen. En door de dreiging van terroristische aanslagen.

Het belang van special forces neemt daarbij alleen maar toe. Zij kunnen snel, adequaat en ongezien opereren. Niet met geheimzinnige operaties, maar met zinnige geheime operaties. Met dit nieuwe commando kunnen we special forces nog sneller en makkelijker inzetten. We deden het al goed, maar gaan het nog beter doen.

Bovendien kan Nederland hiermee, samen met België en Denemarken, een belangrijke capaciteit leveren aan de NAVO. Socom kan straks ook operaties van special forces in NAVO-verband aansturen. We vullen daarmee een gat in de NAVO op. Nederland neemt vanaf 2021 deel aan de NRF, de snelle interventiemacht van de NAVO.”

Waarom heeft Nederland dit niet eerder gedaan? Veel NAVO-landen hebben special forces van landmacht en marine al jaren geleden onder één commando gebracht.

„U hebt gelijk. Andere landen hebben al eerder een vergelijkbaar proces doorlopen. Onderlinge rivaliteit tussen commando’s en mariniers uit het verleden heeft het proces in Nederland vertraagd. Wij bundelen nu ook de krachten. De oprichting van het Socom-commando is daarvan het sluitstuk.”

Is rivaliteit tussen commando’s en mariniers een bedreiging?

„Die rivaliteit bestaat niet meer, maar wordt alleen nog door de media in stand gehouden. Elite-eenheden van landmacht en marine werken al meer dan tien jaar professioneel samen. In Afghanistan, in Mali. Op het grondvlak kennen commando’s en mariniers elkaar goed, het is een kleine gemeenschap. Het is niet zo dat ze elkaar niet kunnen luchten of zien.”

Bij het kleinere Marsof bestaat de vrees onder de voet gelopen te worden door het grotere KCT.

„Daar is geen sprake van. We opereren zij aan zij. Een gezonde rivaliteit is geen probleem. Dat werkt alleen maar mee om elkaar scherp te houden. We komen uit verschillende tradities. Dat is geen probleem. Die houden we, die koesteren we. Zolang deze de professionele uitoefening van ons werk maar niet in de weg staan. Ik geloof heel erg in eenheid in verscheidenheid. Het slechtste is als er één grote grijze massa ontstaat.”

U bent speciaal vanuit Washington ingevlogen voor deze klus?

„Nou, nou, speciaal ingevlogen... dat klinkt alsof ik als een Sinterklaas het land ben binnengehaald. Maar ik ben inderdaad vervroegd teruggeroepen voor deze taak.”

Hebt u ervaring met special forces?

„Ik heb ervaring als helikopterpiloot. Inzet van helikopters is van levensbelang voor special forces. Bovendien ben ik plaatsvervangend directeur Operaties geweest, die de inzet van special forces regelt in Nederland.

En ten slotte heb ik het Defensie Helikopter Commando op vliegbasis Gilze-Rijen opgericht. We hadden luchtmachthelikopters en marinehelikopters. Nu werken ze nauw samen.”

Wat is uw grootste uitdaging?

„Mijn grootste uitdaging is een goed fundament onder de eenheid te leggen. In werkprocessen, in aanschaf van materieel bijvoorbeeld. Gebeurt dat niet, dan houden we nog jaren last van scheuren.”

Bent u er klaar voor?

„Ik ben er klaar voor en heb er zin in.”